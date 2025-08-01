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«Не стыдятся»: Лавров указал, что ЕС и НАТО переписывают историю, подтасовывая факты

Лавров обвинил НАТО и Евросоюз в переписывании истории.

Источник: Комсомольская правда

ЕС и НАТО занимаются переписыванием истории, при этом практикуя подтасовку фактов. На это указал глава российского МИД Сергей Лавров в статье для «Российской газеты», посвящённой 50-летию подписания в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

«Недруги России стремятся замолчать ведущую роль нашей страны — тогда СССР — в хельсинкском процессе, исказить задачи, которые ставило советское руководство. Нас безосновательно и безапелляционно обвиняют в подрыве системы европейской безопасности», — написал Лавров, отметив, что европейские и натовские политики стремятся переписать итоги Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как отвечать на попытки переписать историю.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также указывал, что Россия не позволит кому-либо переписать историю Второй мировой войны. Ровно как и уровнять агрессора с освободителями.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко также обвинил Европу в попытках переписать историю, указав, что в ЕС маршируют нацисты, а политики Евросоюза заняты тем, чтобы остервенело воевать против правды в Великой Отечественной войне.

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