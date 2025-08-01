«Не стыдятся»: Лавров указал, что ЕС и НАТО переписывают историю, подтасовывая факты

ЕС и НАТО занимаются переписыванием истории, при этом практикуя подтасовку фактов. На это указал глава российского МИД Сергей Лавров в статье для «Российской газеты», посвящённой 50-летию подписания в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).