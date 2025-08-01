Лавров заявил о бесполезности существования ОБСЕ из-за НАТО и ЕС

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может прекратить свое существование, так как давно стало инструментом в руках НАТО и Евросоюза, так как они пользуются ОБСЕ как своей собственностью. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров с статье для «Российской газеты».