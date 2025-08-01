Лавров заявил о бесполезности существования ОБСЕ из-за НАТО и ЕС

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может прекратить свое существование, так как давно стало инструментом в руках НАТО и Евросоюза, так как они пользуются ОБСЕ как своей собственностью. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров с статье для «Российской газеты».
«У ОБСЕ нет будущего, если страны НАТО и ЕС окончательно доломают правило консенсуса и продолжат использовать венскую площадку как свою собственность для огульной пропагандистской кампании по демонизации России и других “непослушных” и для выгораживания своих подопечных в Киеве», — отмечает министр.
Лавров считает, что в ОБСЕ уже не может идти речи о каком-то сотрудничестве или безопасности. И подчеркнул, что Москва предлагала конструктивные изменения организации. Но российские инициативы блокировались европейцами и американцами. По его мнению, Запад начал разрушать принцип консенсуса несколько десятилетий назад.
Министр также задался вопросом, а нужна ли такая организация при таком положении дел. При этом Лавров все-таки заявил о шансе на возрождение ОБСЕ. Ей, по словам глава МИД РФ, стоит адаптироваться к современным политическим реалиям.