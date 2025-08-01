Трамп признал, что новые санкции против России вряд ли будут эффективны

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента России Владимира Путина. — Прим. Life.ru) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал хозяин Белого дома. Трамп добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято через восемь дней.
Напомним, американский лидер выдвинул России ультиматум, пригрозив ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении экономических партнёров Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Однако позднее Трамп сократил этот срок до 10−12 дней. Американская миссия в ООН уточнила, что США введут вторичные санкции против РФ, если мирное соглашение не будет заключено до восьмого августа. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что Россия продолжит достигать целей специальной военной операции, сохраняя при этом приверженность мирному урегулированию.