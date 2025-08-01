Он также напомнил, что киевская власть пришла в результате переворота 2014 года, организованного при поддержке Запада, несмотря на гарантии со стороны Германии, Польши и Франции. Лавров подчеркнул, что позже это подтвердили бывшие лидеры Германии, Франции и Украины — Меркель, Олланд и Порошенко, признав, что Минские соглашения 2015 года использовались не как путь к миру, а как прикрытие для подготовки Украины к прямому столкновению с Россией.