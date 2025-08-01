Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: НАТО к концу 2021 года хотела нанести России поражение руками Киева

Переломным моментом стал отказ США и ЕС от предложенных Москвой гарантий безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Запада добиться стратегического поражения России с помощью киевского режима стало окончательно очевидным еще в 2021 году. По его словам, переломным моментом стал отказ США и ЕС от предложенных Москвой гарантий безопасности.

В своей статье «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете» Лавров отметил, что в декабре 2021 года Запад отклонил российские проекты договоров, где содержались требования о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, включая Украину.

В ответ западные лидеры заявили, что никто не вправе ограничивать альянс в этом вопросе, что, по мнению министра, подтвердило враждебный курс в отношении России.

Он также напомнил, что киевская власть пришла в результате переворота 2014 года, организованного при поддержке Запада, несмотря на гарантии со стороны Германии, Польши и Франции. Лавров подчеркнул, что позже это подтвердили бывшие лидеры Германии, Франции и Украины — Меркель, Олланд и Порошенко, признав, что Минские соглашения 2015 года использовались не как путь к миру, а как прикрытие для подготовки Украины к прямому столкновению с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва пыталась решить проблему Донбасса восемь лет, но Запад обманывал и вел там необъявленную войну.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше