Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Запада добиться стратегического поражения России с помощью киевского режима стало окончательно очевидным еще в 2021 году. По его словам, переломным моментом стал отказ США и ЕС от предложенных Москвой гарантий безопасности.
В своей статье «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете» Лавров отметил, что в декабре 2021 года Запад отклонил российские проекты договоров, где содержались требования о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, включая Украину.
В ответ западные лидеры заявили, что никто не вправе ограничивать альянс в этом вопросе, что, по мнению министра, подтвердило враждебный курс в отношении России.
Он также напомнил, что киевская власть пришла в результате переворота 2014 года, организованного при поддержке Запада, несмотря на гарантии со стороны Германии, Польши и Франции. Лавров подчеркнул, что позже это подтвердили бывшие лидеры Германии, Франции и Украины — Меркель, Олланд и Порошенко, признав, что Минские соглашения 2015 года использовались не как путь к миру, а как прикрытие для подготовки Украины к прямому столкновению с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва пыталась решить проблему Донбасса восемь лет, но Запад обманывал и вел там необъявленную войну.