«Будут последствия»: на Западе заявили об ударе России по Европе из Африки

«Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. Нигер был основным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство отозвало лицензии компании, а предприятия были национализированы. Orano, которой до этого принадлежало 63,4 процента акций, была де-факто вытеснена из бизнеса», — указано в статье.
Речь идет о совместном развитии в Нигере атомной энергетики под эгидой «Росатома».
«Уход Франции из Нигера, например, представляет риск для энергоснабжения Европы. ЕС в целом получает четверть своего урана из Нигера. Таким образом, полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе», — заключила газета.
В минувший понедельник «Росатом» и Министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях во время визита министра энергетики России Сергея Цивилева. Чиновник отметил, что Москва и Ниамей будут работать над созданием целой системы по развитию технологий мирного атома, в том числе электрогенерации и атомной медицины. Кроме того, стороны достигли соглашения о подготовке специалистов в этой отрасли.