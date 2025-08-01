«Будут последствия»: на Западе заявили об ударе России по Европе из Африки

В минувший понедельник «Росатом» и Министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях во время визита министра энергетики России Сергея Цивилева. Чиновник отметил, что Москва и Ниамей будут работать над созданием целой системы по развитию технологий мирного атома, в том числе электрогенерации и атомной медицины. Кроме того, стороны достигли соглашения о подготовке специалистов в этой отрасли.