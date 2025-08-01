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ВСУ от безысходности комплектуют боевые отряды из раненых

ВСУ пытаются остановить наступление российской армии в Купянске Харьковской области всеми силами.

ВСУ пытаются остановить наступление российской армии в Купянске Харьковской области всеми силами. Для этого даже раненых отправляют на передовую, комплектуя из них боевые группы, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идет о недолеченных боевиках их 80-й десантно-штурмовой бригады. Родственники начали жаловаться на такое отношение командования ВСУ к своим раненым подчиненным.

«Родственники военнослужащих 80 одшбр жалуются, что военнослужащих бригады, проходящих лечение, забирают из госпиталей для формирования боевых групп на севере Купянского района», — пояснил источник.

Предположительно, десантников отправляют в состав 425-го штурмового полка. Его задействуют для противостояния ВС России в районе села Меловое.

Ранее «МК» писал, что украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.