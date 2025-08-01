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Трамп заявил, что Стив Уиткофф отправится в Россию сразу после Израиля

Спецпредставитель США Стив Уиткофф отправится в Россию вскоре после визита в Израиль. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

Источник: Life.ru

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал хозяин Белого дома.

А ранее Уиткофф заявил об уверенности в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Киевом. По его словам, урегулирование украинского конфликта является главной целью Трампа. Уиткофф отметил, что война не должна была начаться, и выразил надежду на скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине.

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