Трамп заявил, что Стив Уиткофф отправится в Россию сразу после Израиля

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал хозяин Белого дома.
А ранее Уиткофф заявил об уверенности в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Киевом. По его словам, урегулирование украинского конфликта является главной целью Трампа. Уиткофф отметил, что война не должна была начаться, и выразил надежду на скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине.
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Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше