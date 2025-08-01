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Спецпредставитель Президента РФ Швыдкой высказался о сносе памятника Айвазовскому

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, дал свою оценку произошедшему 29 июля сносу памятника художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе.

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, дал свою оценку произошедшему 29 июля сносу памятника художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе. Подробностями проблемы он поделился в рамках беседы с ТАСС.

«Вопрос, уверен, был бы решен цивилизованным путем, например его переносом на российскую землю… Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами и народами», — подчеркнул Михаил Швыдкой в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Спецпредставитель Президента РФ добавил, что Иван Айвазовский являлся необычайно талантливым живописцем, имя и произведения которого известны по всему миру.

Примечательно, что дата демонтажа памятника русскому художнику в Степанакерте совпала с его днем рождения. Салават Щербаков, его скульптор, также уже прокомментировал ситуацию.