Спецпредставитель Президента РФ Швыдкой высказался о сносе памятника Айвазовскому

«Вопрос, уверен, был бы решен цивилизованным путем, например его переносом на российскую землю… Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами и народами», — подчеркнул Михаил Швыдкой в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.