Изначально президент США говорил о 50-дневном сроке для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, однако позже сократил временные рамки до 10−12 дней. Если за это время стороны не смогут договориться, Белый дом обещает ввести вторичные санкции. Американская миссия в Организации Объединённых Наций уточнила, что установленный Трампом срок истекает восьмого августа. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы и достигать целей спецоперации, сохраняя при этом приверженность дипломатии.