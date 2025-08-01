Трамп сообщил, что опечален авиаударами России по Украине

«Я считаю, что действия России очень печалят. Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — сказал президент США.
Трамп подтвердил намерение ввести торговые пошлины против партнёров России восьмого августа. При этом он.
допустил, что эти санкции могут оказаться неэффективными.
Хозяин Белого дома добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом. По словам Трампа, эта поездка состоится после визита дипломата в Израиль первого августа.
Изначально президент США говорил о 50-дневном сроке для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, однако позже сократил временные рамки до 10−12 дней. Если за это время стороны не смогут договориться, Белый дом обещает ввести вторичные санкции. Американская миссия в Организации Объединённых Наций уточнила, что установленный Трампом срок истекает восьмого августа. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы и достигать целей спецоперации, сохраняя при этом приверженность дипломатии.