Полиция нагрянула с обысками к липецким коммунистам

В Липецке в обкоме местного отделения Коммунистической партии РФ прошли обыски. Правоохранители изъяли компьютерную технику и документы, сообщили в телеграм-канале обкома.
«В штаб липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э” для “проведения обследования помещения и транспортных средств”… Сотрудники центра “Э” начали с кабинета первого секретаря липецкого обкома КПРФ Н. В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — говорится в сообщении.
Позже появились сведения, что стражи порядка изъяли информационный бюллетень. В нем говорилось об отставке главы Липецкой области Игоря Артамонова.
РИА Новости сообщает, что якобы постановление суда на проведение обысков отсутствовало. Официальных комментариев со стороны регионального УМВД пока не было.