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Полиция нагрянула с обысками к липецким коммунистам

В Липецке в обкоме местного отделения Коммунистической партии РФ прошли обыски.

В Липецке в обкоме местного отделения Коммунистической партии РФ прошли обыски. Правоохранители изъяли компьютерную технику и документы, сообщили в телеграм-канале обкома.

«В штаб липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э” для “проведения обследования помещения и транспортных средств”… Сотрудники центра “Э” начали с кабинета первого секретаря липецкого обкома КПРФ Н. В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — говорится в сообщении.

Позже появились сведения, что стражи порядка изъяли информационный бюллетень. В нем говорилось об отставке главы Липецкой области Игоря Артамонова.

РИА Новости сообщает, что якобы постановление суда на проведение обысков отсутствовало. Официальных комментариев со стороны регионального УМВД пока не было.

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