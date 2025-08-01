Трамп назвал удары ВС России по Украине «омерзительными»

— То, что Россия сегодня нанесла удар по Киеву, было омерзительно и грустно. Я считаю, что это отвратительно. Это конфликт бывшего президента США Джо Байдена, а не мой, — заявил он на пресс-конференции в Белом доме, передает «Лента.ру».