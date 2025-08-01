Трамп назвал удары ВС России по Украине «омерзительными»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 31 июля, резко высказался об ударах ВС РФ по Украине.
— То, что Россия сегодня нанесла удар по Киеву, было омерзительно и грустно. Я считаю, что это отвратительно. Это конфликт бывшего президента США Джо Байдена, а не мой, — заявил он на пресс-конференции в Белом доме, передает «Лента.ру».
Также Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против РФ по истечении 10-дневного срока ультиматума. Еще глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом.
Администрация президента США намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.
Американский конгрессмен Дон Бэкон рассказал, что Трамп сменил свою риторику в отношении России и стал оказывать на нее давление из-за слов своей жены Мелании.