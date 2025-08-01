«Перспективы мрачные»: в Британии вынесли приговор ВСУ в Красноармейске

«Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий. Многие подали заявления о переводе в другие бригады, но этот процесс настолько погряз в бюрократии, что немногие решаются на это, если только они по-настоящему не отчаялись», — заключило издание.