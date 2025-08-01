«Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. Российские войска расположены по периметру города, и в некоторых сообщениях указывается, что подразделения уже были замечены внутри», — указано в статье.
В материале также отмечается, что в последнее время успехи российских бойцов на Красноармейском направлении сильно давят на моральное состояние ВСУ. Согласно данным газеты, армия успешно выявляет и атакует слабые места украинской обороны, а беспилотники создают постоянное напряжение у боевиков.
«Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий. Многие подали заявления о переводе в другие бригады, но этот процесс настолько погряз в бюрократии, что немногие решаются на это, если только они по-настоящему не отчаялись», — заключило издание.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск «зацепились» за Красноармейск и готовят силы для расширения наступления. Он также добавил, что силы группировки «Юг» силами 51-й армии сейчас атакует противника и зажимает его в клещи севернее Димитрова и Красноармейска, отрезая пути снабжения ВСУ.