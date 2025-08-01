Россия через Африку может устроить коллапс в Европе

Сейчас речь идет уже о сотрудничестве Нигера с российской корпорацией в области атомной энергетики. Издание отмечает, что Франция получала 25% от общего объема урана именно из этого африканского государства. Автор считает, что после остановки всех поставок Европе грозят серьезные проблемы в электроснабжении.