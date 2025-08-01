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Россия через Африку может устроить коллапс в Европе

Уход Франции из Африки и занятие ее места Россией на континенте грозит тяжелыми последствиями для Европы.

Уход Франции из Африки и занятие ее места Россией на континенте грозит тяжелыми последствиями для Европы. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. Нигер был основным источником поставок для французской атомной компании Orano», — говорится в публикации.

Местные власти лишила французов лицензии, а все предприятия перешли в собственность государства. У Orano был пакет более чем 63% акций. Теперь компания лишилась этих активов.

Сейчас речь идет уже о сотрудничестве Нигера с российской корпорацией в области атомной энергетики. Издание отмечает, что Франция получала 25% от общего объема урана именно из этого африканского государства. Автор считает, что после остановки всех поставок Европе грозят серьезные проблемы в электроснабжении.