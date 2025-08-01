Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров*: вот что она сделала

Жену президента Франции Макрона Брижит обвинили в стигматизации трансгендеров* после того, как она подала в суд на журналистов, распространивших информацию, что она якобы родилась мужчиной и сменила пол*. Об этом пишет издание Libеration.
Авторы публикации называют выбранную первой леди Франции юридическую стратегию неэффективной и даже контрпродуктивной.
«Пытаясь обелить своё имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных* людей», — сказано в публикации.
Авторы также указывают, что судебные процессы не способствуют искоренению слухов, а наоборот, раздувают их, и советуют Брижит Макрон поучиться политической тонкости у американских звезд и политических фигур, которые ранее сталкивались с проблемой подобных слухов о них, но предпочли их игнорировать.
Напомним, Брижит Макрон продолжает судиться с женщинами, назвавшими ее мужчиной*: подробности дела здесь на KP.RU.
Одна из оппоненток Брижит, американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что готова отстаивать свою позицию в суде и хочет, чтобы дело дошло до стадии предоставления доказательств, так как это важно для общественности.
Также Оуэнс пообещала взять у Брижит Макрон анализ крови, назвала её «хулиганкой» и «психом».
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