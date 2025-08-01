Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров*: вот что она сделала

Авторы также указывают, что судебные процессы не способствуют искоренению слухов, а наоборот, раздувают их, и советуют Брижит Макрон поучиться политической тонкости у американских звезд и политических фигур, которые ранее сталкивались с проблемой подобных слухов о них, но предпочли их игнорировать.