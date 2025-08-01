«Это нормально»: глава Госдепа США высказался об интернет-споре Медведева и Трампа

Марко Рубио, глава Госдепартамента Соединенных Штатов, прокомментировал продолжающийся спор между лидером его страны Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым, заместителем председателя Совета безопасности России. Свою позицию он озвучил в рамках интервью телеведущему Брайану Лаймеде, стенограмма которого опубликована на официальном сайте Госдепа США.
«…Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально», — выразил свое мнение Марко Рубио.
Глава американского Госдепа также добавил, что действия Дмитрия Медведева не окажут влияния на общий политический курс.
Продолжающийся уже несколько дней «спор» между зампредом Совбеза РФ и лидером США Дональдом Трампом начался 29 июля. После очередного «ультиматума» главы Овального кабинета в адрес российского руководства Дмитрий Медведев подверг жесткой критике как его самого, так и других высокопоставленных американских политиков.
В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио в ходе интервью Брайану Лаймеде также прокомментировал статус двусторонних переговоров об урегулировании украинского кризиса.