«Это нормально»: глава Госдепа США высказался об интернет-споре Медведева и Трампа

Продолжающийся уже несколько дней «спор» между зампредом Совбеза РФ и лидером США Дональдом Трампом начался 29 июля. После очередного «ультиматума» главы Овального кабинета в адрес российского руководства Дмитрий Медведев подверг жесткой критике как его самого, так и других высокопоставленных американских политиков.