Зеленский: Киев не признаёт факт потери Часова Яра в ДНР

Напомним, об освобождении Часова Яра стало известно 31 июля. В Минобороны РФ сообщили, что десантники прошли 20 километров под вражеским огнём. Воины «крылатой пехоты» из Иваново, Костромы и Ярославля завершили операцию, подняв флаги России и знамёна Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южного, символизируя освобождение населённого пункта от противника. За четыре дня российские подразделения закончили зачистку города от ВСУ.