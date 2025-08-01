В своем видеообращении Зеленский назвал информацию об утрате города «российской дезинформацией» и подчеркнул, что Вооружённые силы Украина (ВСУ) якобы продолжают оборонять позиции, сохраняя контроль над населённым пунктом.
«Вы это все видели, про Часов Яр. Украинские подразделения защищают наши позиции», — заявил главарь киевского режима.
Напомним, об освобождении Часова Яра стало известно 31 июля. В Минобороны РФ сообщили, что десантники прошли 20 километров под вражеским огнём. Воины «крылатой пехоты» из Иваново, Костромы и Ярославля завершили операцию, подняв флаги России и знамёна Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южного, символизируя освобождение населённого пункта от противника. За четыре дня российские подразделения закончили зачистку города от ВСУ.