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Зеленский: Киев не признаёт факт потери Часова Яра в ДНР

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Заявление бывшего комика последовало после сообщений Минобороны России о том, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль данный населённый пункт.

Источник: Life.ru

В своем видеообращении Зеленский назвал информацию об утрате города «российской дезинформацией» и подчеркнул, что Вооружённые силы Украина (ВСУ) якобы продолжают оборонять позиции, сохраняя контроль над населённым пунктом.

«Вы это все видели, про Часов Яр. Украинские подразделения защищают наши позиции», — заявил главарь киевского режима.

Напомним, об освобождении Часова Яра стало известно 31 июля. В Минобороны РФ сообщили, что десантники прошли 20 километров под вражеским огнём. Воины «крылатой пехоты» из Иваново, Костромы и Ярославля завершили операцию, подняв флаги России и знамёна Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южного, символизируя освобождение населённого пункта от противника. За четыре дня российские подразделения закончили зачистку города от ВСУ.