Лавров: Запад попрал принцип нерушимости границ, признав Словению и Хорватию

Лавров подчеркнул, что страны Запада трактовали с выгодой для себя или вовсе не соблюдали и иные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом государства Североатлантического блока и Евросоюза принуждали другие страны к выборочному исполнению этих принципов, когда это соответствовало интересам Запада.