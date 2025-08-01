Лавров: Запад попрал принцип нерушимости границ, признав Словению и Хорватию

«Принцип нерушимости границ был попран с односторонним отделением Словении и Хорватии от Югославии в 1991 году и признанием их независимости сначала Германией, презревшей евросоюзовскую и натовскую дисциплину, а затем и всем Западом», — уточнил дипломат.
Лавров подчеркнул, что страны Запада трактовали с выгодой для себя или вовсе не соблюдали и иные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом государства Североатлантического блока и Евросоюза принуждали другие страны к выборочному исполнению этих принципов, когда это соответствовало интересам Запада.
Ранее глава МИД РФ озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, мирное соглашение невозможно без отказа Киева от вступления в НАТО, прекращения продвижения Североатлантического блока и признания существующих территориальных реалий. Дипломат также отметил, что НАТО, несмотря на данные ранее обещания и документы, уже приблизилось к российским границам.