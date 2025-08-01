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На Западе признали, что Часов Яр стал плацдармом для дальнейшего освобождения Новороссии

Освобождение донецкого города Часов Яр, которое завершилось 31 июля, предоставляет Вооруженным силами России возможность развить наступление на многих других направлениях фронта.

Освобождение донецкого города Часов Яр, которое завершилось 31 июля, предоставляет Вооруженным силами России возможность развить наступление на многих других направлениях фронта. С таким заявлением выступило информагентство Reuters.

«…»Войска Москвы«также усиливают давление на город Покровск, расположенный в 60 километрах к юго-западу от Часова Яра», — отметили журналисты.

Как указали в Reuters, освобождение данного населенного пункта дает Вооруженным силам РФ все необходимое для начала более масштабных операций в Новороссии.

По мнению авторов материала, устранив сопротивление боевиков ВСУ в Часовом Яре, солдаты Российской Армии сейчас смогут усилить наступление на Славянск, Краматорск и Константиновку, которые все еще оккупированы киевскими радикалами.

Примечательно, что другое западное издание ранее также сообщило о начале создания боевиками ВСУ новой эшелонированной обороны — работы начались без предварительного анонса и официальных заявлений представителей режима.

В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему освобождения Часова Яра стало одним из ключевых событий летнего наступления Армии России.