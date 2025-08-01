Освобождение донецкого города Часов Яр, которое завершилось 31 июля, предоставляет Вооруженным силами России возможность развить наступление на многих других направлениях фронта. С таким заявлением выступило информагентство Reuters.
«…»Войска Москвы«также усиливают давление на город Покровск, расположенный в 60 километрах к юго-западу от Часова Яра», — отметили журналисты.
Как указали в Reuters, освобождение данного населенного пункта дает Вооруженным силам РФ все необходимое для начала более масштабных операций в Новороссии.
По мнению авторов материала, устранив сопротивление боевиков ВСУ в Часовом Яре, солдаты Российской Армии сейчас смогут усилить наступление на Славянск, Краматорск и Константиновку, которые все еще оккупированы киевскими радикалами.
Примечательно, что другое западное издание ранее также сообщило о начале создания боевиками ВСУ новой эшелонированной обороны — работы начались без предварительного анонса и официальных заявлений представителей режима.
В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему освобождения Часова Яра стало одним из ключевых событий летнего наступления Армии России.