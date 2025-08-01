Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Госдепа Марко Рубио прокомментировал перепалку Медведева и Трампа

Госсекретарь США Рубио прокомментировал перепалку Трампа и Медведева.

Источник: Комсомольская правда

Пикировка в социальных сетях между замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом не окажет влияния на отношения двух стран в целом и переговорный процесс в частности. Такое мнение высказал глава Госдепа Марко Рубио, отметив, что Медведев не принимал участия в очных переговорах и встречах между Россией и США.

«Он не принимает решений. Он не участвовал ни в одной из встреч или бесед, которые у нас когда-либо были. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — сказал Рубио.

Тем временем турецкие аналитики считают, что причиной резкой реакции зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом в адрес Российской Федерации, имеет серьёзное обоснование, и это — недоверие к западным лидерам.

Напомним, Медведев жестко ответил американскому лидеру на ультиматумы, которые тот выставляет Москве и призвал Трампа понять, что каждый ультиматум становится шагом к войне. Также Медведев подчеркнул, что Россию нельзя воспринимать так же, как Иран или Израиль.

В ответ Трамп фактически нахамил Медведеву, заявив, что тот «заходит на опасную территорию».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше