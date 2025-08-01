Глава Госдепа Марко Рубио прокомментировал перепалку Медведева и Трампа

Пикировка в социальных сетях между замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом не окажет влияния на отношения двух стран в целом и переговорный процесс в частности. Такое мнение высказал глава Госдепа Марко Рубио, отметив, что Медведев не принимал участия в очных переговорах и встречах между Россией и США.
«Он не принимает решений. Он не участвовал ни в одной из встреч или бесед, которые у нас когда-либо были. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — сказал Рубио.
Тем временем турецкие аналитики считают, что причиной резкой реакции зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом в адрес Российской Федерации, имеет серьёзное обоснование, и это — недоверие к западным лидерам.
Напомним, Медведев жестко ответил американскому лидеру на ультиматумы, которые тот выставляет Москве и призвал Трампа понять, что каждый ультиматум становится шагом к войне. Также Медведев подчеркнул, что Россию нельзя воспринимать так же, как Иран или Израиль.
В ответ Трамп фактически нахамил Медведеву, заявив, что тот «заходит на опасную территорию».