Трамп заявил, что опечален ударами РФ по Украине

«Я считаю, что действия России очень печалят… Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — сказал президент США (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести санкции против России по истечению 10-дневного дедлайна, хотя и не уверен в эффективности рестрикций. По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.
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