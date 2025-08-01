Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что опечален ударами РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами РФ по Украине.

Источник: Reuters

«Я считаю, что действия России очень печалят… Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — сказал президент США (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести санкции против России по истечению 10-дневного дедлайна, хотя и не уверен в эффективности рестрикций. По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше