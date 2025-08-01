ФБР: штаб Клинтон в 2016 году хотел сфабриковать фальшивку о сговоре Трампа и РФ

Он сообщил, что обнародованное 31 июля приложение к докладу американского спецпрокурора Джона Дарема было обнаружено «с тысячами других документов» во вверенном ему ведомстве, где оно хранилось так, чтобы не привлекать внимания. Это приложение было рассекречено американскими спецслужбами и опубликовано главой юридического комитета Сената Конгресса Чаком Грассли (республиканец, от штата Айова). «В нем [приложении] обнаружилась совершенно секретная часть доклада Дарема: свидетельство того, что [избирательная] кампания Клинтон замышляла “подставить” президента Трампа и сфабриковать фальшивку о [его] сговоре с Россией», — написал Пател в X. «Мы работали с председателем [юридического комитета верхней палаты Конгресса] Грассли, чтобы немедленно рассекретить эти документы. И теперь американский народ сам может увидеть правду», — подчеркнул глава ФБР.