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ФБР: штаб Клинтон в 2016 году хотел сфабриковать фальшивку о сговоре Трампа и РФ

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон работал над тем, чтобы «сфабриковать фальшивку о сговоре [ее соперника Дональда Трампа] с Россией». Об этом в четверг заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

Источник: AP 2024

Он сообщил, что обнародованное 31 июля приложение к докладу американского спецпрокурора Джона Дарема было обнаружено «с тысячами других документов» во вверенном ему ведомстве, где оно хранилось так, чтобы не привлекать внимания. Это приложение было рассекречено американскими спецслужбами и опубликовано главой юридического комитета Сената Конгресса Чаком Грассли (республиканец, от штата Айова). «В нем [приложении] обнаружилась совершенно секретная часть доклада Дарема: свидетельство того, что [избирательная] кампания Клинтон замышляла “подставить” президента Трампа и сфабриковать фальшивку о [его] сговоре с Россией», — написал Пател в X. «Мы работали с председателем [юридического комитета верхней палаты Конгресса] Грассли, чтобы немедленно рассекретить эти документы. И теперь американский народ сам может увидеть правду», — подчеркнул глава ФБР.

По оценке Грассли, рассекреченное приложение «дополнительно проливает свет на план штаба Клинтон, призванный ложно связать Трампа с Россией, а также неспособность ФБР расследовать» эти действия на выборах в 2016 году. Рассекреченные документы, по словам сенатора, демонстрируют в том числе, что помощники Хиллари Клинтон, которая представляет Демократическую партию, взаимодействовали с сотрудниками структур Джорджа Сороса, фактически вступали с ними в сговор, чтобы помешать избирательной кампании республиканца Трампа. В качестве одного из советников Клинтон, якобы выдвигавших план очернения Трампа, упоминается Джулианн Смит, которая впоследствии (2021−2024) занимала должность постпреда США при НАТО при администрации Джо Байдена.

Дарем по поручению занимавшего тогда пост министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра с мая 2019 года вел проверку обстоятельств начала слежки за штабом Трампа американскими спецслужбами. В мае 2023 года Дарем опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что у спецслужб США не было достаточных оснований для начала расследования якобы имевшихся связей Трампа с Россией и слежки за его избирательным штабом. Трамп нанес Клинтон на выборах ноября 2016 года поражение, став 45-м президентом США. Он вернулся в Белый дом по итогам выборов 2024 года.

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