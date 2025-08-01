Брижит Макрон обвинили в стигматизации трансгендеров*

Авторы статьи также подчеркнули, что в заявлениях журналисток нет ничего оскорбительного, даже если они ложные. Кроме того, они указали на то, что судебные иски не смогли остановить сплетни о других знаменитостях. Например, о Мишель Обаме или Леди Гаге, которые, в отличие от француженки, предпочли игнорировать подобные слухи.