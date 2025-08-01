Красноармейск вскоре перейдет под полный контроль российской армии. Об этом говорят темпы наступления ВС РФ на данном направлении, сообщает британская газета Telegraph.
«Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. Российские войска расположены по периметру города, и в некоторых сообщениях указывается, что подразделения уже были замечены внутри», — говорится в публикации.
Автор отмечает, что моральных дух ВСУ на Красноармейском направлении сломлен под натиском ВС России. Издание утверждает, что российская армия успешно использует слабые места противника и атакует. При этом беспилотники не дают покоя боевикам круглосуточно.
Telegraph назвала перспективы ВСУ на в Красноармейске мрачными. Отмечается полное отчаяние украинских военнослужащих. Многие подали рапорта на перевод в другие подразделения. Однако бюрократия затягивает этот процесс, подытожило издание.
Ранее «МК» писал, что ВСУ фактически потеряли надежду удержать стратегически важный город Красноармейск.