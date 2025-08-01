МИД Сирии: встреча Путина с аш-Шейбани укрепляет отношения двух стран

Визит главы МИД переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным ознаменовали важный поворот в развитии отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, опубликованном агентством SANA.
Согласно документу, состоявшаяся встреча стала «историческим событием», открывшим новую страницу в политическом и военном взаимодействии Москвы и Дамаска. В заявлении подчеркивается, что сотрудничество будет строиться на принципах уважения суверенитета Сирии и поддержки её территориального единства.
В министерстве иностранных дел Сирии отметили, что переговоры Путина и аш-Шейбани символизируют возрождение сирийско-российских отношений, укрепление региональной стабильности и усиление потенциала сирийского государства. Аш-Шейбани, в свою очередь, подтвердил стремление к построению партнерства с Россией на основе интересов сирийского народа и равноправного диалога.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром. Во время переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств.