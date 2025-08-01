Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Сирии: встреча Путина с аш-Шейбани укрепляет отношения двух стран

Аш-Шейбани подтвердил стремление к построению партнерства с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Визит главы МИД переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным ознаменовали важный поворот в развитии отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, опубликованном агентством SANA.

Согласно документу, состоявшаяся встреча стала «историческим событием», открывшим новую страницу в политическом и военном взаимодействии Москвы и Дамаска. В заявлении подчеркивается, что сотрудничество будет строиться на принципах уважения суверенитета Сирии и поддержки её территориального единства.

В министерстве иностранных дел Сирии отметили, что переговоры Путина и аш-Шейбани символизируют возрождение сирийско-российских отношений, укрепление региональной стабильности и усиление потенциала сирийского государства. Аш-Шейбани, в свою очередь, подтвердил стремление к построению партнерства с Россией на основе интересов сирийского народа и равноправного диалога.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром. Во время переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше