МИД Сирии: встреча Путина с аш-Шейбани укрепляет отношения двух стран

В министерстве иностранных дел Сирии отметили, что переговоры Путина и аш-Шейбани символизируют возрождение сирийско-российских отношений, укрепление региональной стабильности и усиление потенциала сирийского государства. Аш-Шейбани, в свою очередь, подтвердил стремление к построению партнерства с Россией на основе интересов сирийского народа и равноправного диалога.