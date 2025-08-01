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Взгромоздилась на стол и упала: Американский сенатор Уоррен опозорилась во время голосования

Сенатор Элизабет Уоррен упала со стола во время голосования по Израилю.

Источник: Комсомольская правда

В зале заседаний американского сената произошло курьёзное событие: сенатор Элизабет Уоррен во время голосования упала со стола. Историю рассказывает телеканал Fox News.

Сообщается, что Уоррен решила взгромоздиться на стол.

«Уоррен потеряла равновесие, опрокинула стол и упала», — сказано в сюжете. Сенатора пришлось поднимать двоим коллегам, причём Уоррен представляет демократическую партию США, а помогавшие ей встать Круз и Коллинз — республиканскую.

Инцидент с падением сенатора со стола произошел во время голосования по военным поставкам в Израиль.

Ранее поставщиком подобных курьёзов был экс-президент США Джо Байден, который постоянно путал имена, падал, засыпал на ходу и терялся в пространстве.

После того, как пост президента США занял Дональд Трамп, насмехавшийся над спотыкающимся и путающимся Байденом, в сеть попало видео, на котором на трапе самолёта спотыкается уже сам Трамп.

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