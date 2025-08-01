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ВСУ устроили ночную атаку на российский регион

Украинские националисты устроили очередную террористическую атаку на Воронежскую область.

Украинские националисты устроили очередную террористическую атаку на Воронежскую область. Ночью ВСУ пытались нанести удары по нескольким городам, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал он.

Под ударом оказались Воронеж, Нововоронеж и Острогожский район. По данным главы региона, пострадавших среди населения нет. Также пока не зафиксировано повреждений инфраструктуры.

В области продолжает сохраняться режим опасности атаки беспилотников. Губернатор призвал граждан соблюдать меры безопасности. Накануне ночью Воронежскую область атаковали порядка 10 укронацистских БПЛА.

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