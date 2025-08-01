ВСУ устроили ночную атаку на российский регион

Украинские националисты устроили очередную террористическую атаку на Воронежскую область. Ночью ВСУ пытались нанести удары по нескольким городам, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал он.
Под ударом оказались Воронеж, Нововоронеж и Острогожский район. По данным главы региона, пострадавших среди населения нет. Также пока не зафиксировано повреждений инфраструктуры.
В области продолжает сохраняться режим опасности атаки беспилотников. Губернатор призвал граждан соблюдать меры безопасности. Накануне ночью Воронежскую область атаковали порядка 10 укронацистских БПЛА.