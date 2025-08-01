Комитет по ассигнованиям США выделил 800 млн долларов на помощь Украине

В заявлении отмечается также увеличение финансирования программ для Бахрейна и Иордании. Данные суммы будут включены в ежегодный оборонный бюджет США при условии одобрения законопроекта полным составом сената и подписания президентом Дональдом Трампом. Общий объём ассигнований на 2026 год достигнет 852 миллиардов долларов.