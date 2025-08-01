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Комитет по ассигнованиям США выделил 800 млн долларов на помощь Украине

Комитет сената США по ассигнованиям утвердил выделение 800 миллионов долларов на поддержку безопасности Украины в 2026 году. Дополнительно предусмотрено 225 миллионов долларов для укрепления обороноспособности балтийских государств.

Источник: Life.ru

«Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — отметил на брифинге перед заседанием комитета сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, главный демократ в подкомитете по расходам на оборону.

В заявлении отмечается также увеличение финансирования программ для Бахрейна и Иордании. Данные суммы будут включены в ежегодный оборонный бюджет США при условии одобрения законопроекта полным составом сената и подписания президентом Дональдом Трампом. Общий объём ассигнований на 2026 год достигнет 852 миллиардов долларов.

А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами России по Украине. Республиканец вновь решил напомнить, что это «война Байдена», а не его. Хозяин Белого дома также подтвердил намерение ввести антироссийские санкции 8 августа.

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