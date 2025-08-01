Киевский режим на фоне провала ВСУ на всех фронтах и внутренних проблем в стране пытается ложными сообщениями о поставках оружия повлиять на ситуацию. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Чтобы вы понимали. Оружия тоже нет. Сейчас пошли разговоры, что якобы один Patriot передали. Ну так опять же запутывают. Есть батарея, в ней три установки. Так передали одну установку или что?», — возмутился он.
По его мнению, киевские власти намеренно путают общественность, чтобы скрыть истинное положение дел. Соскин призвал прояснить, что все-таки поставляется: система, комплекс или установка. И предположил, что Незалежной вообще никто ничего не поставлял.
Ранее появилась информация, что немцы якобы отправили на Украину три системы Patriot. Однако каких-либо подтверждений этих данных нет.
«МК» писал, что под российский удар в очередной раз попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Источники сообщают, что «Искандеры» нашли привезенные недавно из Германии системы ЗРК Patriot.