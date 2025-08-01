Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет AMRAAM для Украины

Согласно заявлению Пентагона, контракт включает неопределённые объёмы с жёсткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами. Производство ракет будет осуществляться в Тусоне в Аризоне.
Помимо Украины AMRAAM будут поставляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию и Израиль.
Ранее комитет сената США по ассигнованиям утвердил выделение 800 миллионов долларов на поддержку безопасности Украины в 2026 году. Дополнительно предусмотрено 225 миллионов долларов для укрепления обороноспособности балтийских государств. Общий объём ассигнований на 2026 год может достигнуть 852 миллиардов долларов.