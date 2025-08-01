Украинцев предупредили о жизни в «мертвых городах» зимой

Украина оказалась на грани гуманитарной катастрофы предстоящей зимой из-за уничтожения урожая саранчой и острого дефицита газа. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Остался еще август. Чувствуете, как июнь и июль пролетели? А дальше, что приходит? Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег. Холода настанут, уже тепла не будет. Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», — прокомментировал он.
Соскин обратил внимание на то, как поступят украинские олигархи этой зимой. По его словам, они отправятся греться в другие страны и бросят своих сограждан.
В украинских СМИ забили тревогу из-за нашествия саранчи. Насекомые уничтожают поля подсолнечника и других культур. Наибольший ущерб на данный момент нанесен урожаю в Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях. Также же зацепило и новые российские регионы — Запорожье и Херсонщину.