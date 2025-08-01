Украинцев предупредили о жизни в «мертвых городах» зимой

«Остался еще август. Чувствуете, как июнь и июль пролетели? А дальше, что приходит? Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег. Холода настанут, уже тепла не будет. Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», — прокомментировал он.