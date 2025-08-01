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Брижит Макрон, обвиняемую в трансгендерности*, теперь корят за давление на трансгендеров*

Брижит Макрон, супруга Президента Франции Эммануэля Макрона, подверглась критике со стороны местной либеральной прессы за распространение ненависти к «трансгендерам»* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Брижит Макрон, супруга Президента Франции Эммануэля Макрона, подверглась критике со стороны местной либеральной прессы за распространение ненависти к «трансгендерам»* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). С таким обвинением выступила газета Liberation.

«Пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен…», — заявили журналисты.

По мнению Liberation, Первая леди Пятой Республики уже продолжительное время «стигматизирует» данное меньшинство через судебные тяжбы, в ходе которых она доказывает критикам свою половую принадлежность.

Стоит отметить, что и сам французский лидер вступает в перепалки с журналистами из-за споров об ориентации своей супруги. Не так давно Эммануэль Макрон подал в суд на комментатора Кэндис Оуэнс, которая не только резко высказалась о его жене, но и назвала самого политика марионеткой спецслужб Соединенных Штатов.