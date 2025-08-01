Брижит Макрон, обвиняемую в трансгендерности*, теперь корят за давление на трансгендеров*

Стоит отметить, что и сам французский лидер вступает в перепалки с журналистами из-за споров об ориентации своей супруги. Не так давно Эммануэль Макрон подал в суд на комментатора Кэндис Оуэнс, которая не только резко высказалась о его жене, но и назвала самого политика марионеткой спецслужб Соединенных Штатов.