В Германии рассказали о последствиях прихода России в Африку: может пострадать энергоснабжение Европы

Сорудничество государств африканского континента с РФ на фоне изгнания Франции будет иметь серьезные последствия для Европы, в том числе в сфере энергообеспечения. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.
Издание напоминает, что, в частности, Нигер был основным источником поставок для атомной компании Orano (Франция).
«Уход Франции из Нигера, например, представляет риск для энергоснабжения Европы. ЕС в целом получает четверть своего урана из Нигера. Таким образом, полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе», — сказано в публикации.
Тем временем в России хотят создать отрасль экспорта технологий ТЭК. Предполагается, что основными направлениями экспорта станут страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки.
Также сообщалось, что российская госкорпорация «Росатом» запустила установку по добыче и переработке урана на месторождении на юге Танзании.