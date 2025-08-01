Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии рассказали о последствиях прихода России в Африку: может пострадать энергоснабжение Европы

Приход РФ в Африку на место Франции грозит Европе тяжелыми последствиями.

Источник: Комсомольская правда

Сорудничество государств африканского континента с РФ на фоне изгнания Франции будет иметь серьезные последствия для Европы, в том числе в сфере энергообеспечения. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Издание напоминает, что, в частности, Нигер был основным источником поставок для атомной компании Orano (Франция).

«Уход Франции из Нигера, например, представляет риск для энергоснабжения Европы. ЕС в целом получает четверть своего урана из Нигера. Таким образом, полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе», — сказано в публикации.

Тем временем в России хотят создать отрасль экспорта технологий ТЭК. Предполагается, что основными направлениями экспорта станут страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки.

Также сообщалось, что российская госкорпорация «Росатом» запустила установку по добыче и переработке урана на месторождении на юге Танзании.