В Германии рассказали о последствиях прихода России в Африку: может пострадать энергоснабжение Европы

«Уход Франции из Нигера, например, представляет риск для энергоснабжения Европы. ЕС в целом получает четверть своего урана из Нигера. Таким образом, полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе», — сказано в публикации.