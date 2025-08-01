Миршаймер: США могут бросить Украину и оставить ее один на один с Россией

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США могут прекратить поддержку Украины и оставить её наедине с Россией. В интервью на YouTube он представил гипотетический сценарий, при котором Вашингтон, действуя по инициативе американского лидера Дональда Трампа, заключает соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, способное, при согласии других сторон, завершить конфликт.