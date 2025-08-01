Миршаймер: США могут бросить Украину и оставить ее один на один с Россией

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США могут прекратить поддержку Украины и оставить её наедине с Россией. В интервью на YouTube он представил гипотетический сценарий, при котором Вашингтон, действуя по инициативе американского лидера Дональда Трампа, заключает соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, способное, при согласии других сторон, завершить конфликт.
По словам Миршаймера, в этом случае США могли бы дать ясно понять Киеву и европейским странам, что, в случае отказа от предложенного плана, Америка выйдет из процесса урегулирования.
Он отметил, что в какой-то момент ситуация на передовой может вынудить Украину и Европу согласиться на мирное соглашение с Россией — и такой исход, по мнению профессора, вполне реален и даже желателен.
Ранее также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность крупной сделки с Кремлём, целью которой станет разрушение экономических барьеров, создаваемых Евросоюзом против России. Этот шаг может стать частью более широкой стратегии по пересмотру отношений между Западом и Москвой.