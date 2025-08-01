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Трамп планирует масштабную реконструкцию Белого дома

К основному комплексу Белого дома планируется пристроить новый государственный бальный зал.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен провести масштабную реконструкцию Белого дома, которая обойдётся в $200 миллионов, сообщает Politico.

Проект станет завершающим строительным начинанием президента и затронет в первую очередь восточное крыло резиденции.

К основному комплексу Белого дома планируется пристроить новый государственный бальный зал площадью около 90 тысяч квадратных футов, рассчитанный на 650 гостей. В рамках проекта также предусмотрена модернизация административных помещений.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, на время реконструкции офис первой леди будет временно перемещён. Финансирование работ, по информации с официального сайта администрации, обеспечивается лично Трампом и рядом «патриотически настроенных доноров».

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность инвестирования $2 млрд долларов в создание современной супертюрьмы на острове Алькатрас.

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