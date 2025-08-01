В ФРГ забили тревогу из-за растущего влияния России в Африке

В публикации отмечается, что Москва расширяет своё влияние в Африке, в том числе за счёт соглашения по атомной энергетике. Поставки урана из Африки составляют 25 процентов от всего импорта урана в Евросоюз. В связи с этим уход Франции «будет иметь далеко идущие последствия».