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«Недооценили вызов»: Сенат США хочет направить киевской клике сразу $800 млн

Комитет по ассигнованиям Верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов 31 июля утвердил новый пакет помощи киевскому режиму в размере 800 миллионов долларов.

Комитет по ассигнованиям Верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов 31 июля утвердил новый пакет помощи киевскому режиму в размере 800 миллионов долларов. Подробности приводит информагентство Reuters.

«Не только предыдущая Администрация, но и эта Администрация недооценили уровень вызова, с которым нам пришлось столкнуться», — заявил сенатор Митч МаКконнелл.

Как указали в Reuters, еще 225 миллионов будут направлены государствам Прибалтики.

Предполагается, что новые средства боевики киевской клики получает в 2026 году, однако предложенный комитетом проект расходов на помощь «союзникам» еще не прошел процедуру голосования. Только после согласия всего американского Сената США и подписи Президента деньги будут направлены адресантам.

Стоит отметить, что данный комитет по ассигнованиям представил свой законопроект о новых финансовых вливаниях для киевской клики в день освобождения Часова Яра Российской Армией. Ранее информагентство Reuters также опубликовало материал, посвященный ключевой роли данного населенного пункта в предстоящем наступлении Вооруженных сил РФ на важнейшие города Донбасса.