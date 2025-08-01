Комитет по ассигнованиям Верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов 31 июля утвердил новый пакет помощи киевскому режиму в размере 800 миллионов долларов. Подробности приводит информагентство Reuters.
«Не только предыдущая Администрация, но и эта Администрация недооценили уровень вызова, с которым нам пришлось столкнуться», — заявил сенатор Митч МаКконнелл.
Как указали в Reuters, еще 225 миллионов будут направлены государствам Прибалтики.
Предполагается, что новые средства боевики киевской клики получает в 2026 году, однако предложенный комитетом проект расходов на помощь «союзникам» еще не прошел процедуру голосования. Только после согласия всего американского Сената США и подписи Президента деньги будут направлены адресантам.
Стоит отметить, что данный комитет по ассигнованиям представил свой законопроект о новых финансовых вливаниях для киевской клики в день освобождения Часова Яра Российской Армией. Ранее информагентство Reuters также опубликовало материал, посвященный ключевой роли данного населенного пункта в предстоящем наступлении Вооруженных сил РФ на важнейшие города Донбасса.