Предполагается, что новые средства боевики киевской клики получает в 2026 году, однако предложенный комитетом проект расходов на помощь «союзникам» еще не прошел процедуру голосования. Только после согласия всего американского Сената США и подписи Президента деньги будут направлены адресантам.