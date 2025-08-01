Власти Германии хотят лишить налоговых льгот потомков Бисмарка

У МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн возникли вопросы к тому, что семья Бисмарков проживает на лесной территории, которая не относится ни к одному муниципалитету. Поэтому имеет налоговые преференции. Эту местность еще называют «налоговым оазисом», а потомки предоставляют «прописку» компаниям на своих владениях, чтобы те платили меньше денег в казну.