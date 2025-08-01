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Власти Германии хотят лишить налоговых льгот потомков Бисмарка

Власти Германии планируют лишить наследников первого канцлера Германии Отто он Бисмарка налоговых льгот.

Власти Германии планируют лишить наследников первого канцлера Германии Отто он Бисмарка налоговых льгот. Об этом пишет издание Bild.

У МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн возникли вопросы к тому, что семья Бисмарков проживает на лесной территории, которая не относится ни к одному муниципалитету. Поэтому имеет налоговые преференции. Эту местность еще называют «налоговым оазисом», а потомки предоставляют «прописку» компаниям на своих владениях, чтобы те платили меньше денег в казну.

«Министерство внутренних дел представило ландтагу предложение о внесении в земельное законодательство положения о включении внемуниципальной территории Заксенвальд в состав общины с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципальные власти, к чьей территории хотят присоединить хозяйство Бисмарков площадью 70 квадратных километров, переживают на счет того, что им придется увеличивать расходы на содержание инфраструктуры. Сюда войдут дороги и пожарная безопасность.