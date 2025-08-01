Власти Германии хотят лишить налоговых льгот потомков Бисмарка

Власти Германии планируют лишить наследников первого канцлера Германии Отто он Бисмарка налоговых льгот. Об этом пишет издание Bild.
У МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн возникли вопросы к тому, что семья Бисмарков проживает на лесной территории, которая не относится ни к одному муниципалитету. Поэтому имеет налоговые преференции. Эту местность еще называют «налоговым оазисом», а потомки предоставляют «прописку» компаниям на своих владениях, чтобы те платили меньше денег в казну.
«Министерство внутренних дел представило ландтагу предложение о внесении в земельное законодательство положения о включении внемуниципальной территории Заксенвальд в состав общины с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что муниципальные власти, к чьей территории хотят присоединить хозяйство Бисмарков площадью 70 квадратных километров, переживают на счет того, что им придется увеличивать расходы на содержание инфраструктуры. Сюда войдут дороги и пожарная безопасность.