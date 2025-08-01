Berliner Zeitung: РФ вытесняет Францию и Европу из Африки

Россия расширяет свое влияние на континенте, в том числе подписав соглашение о сотрудничестве с Нигером в атомной энергетике, отмечается в статье. Евросоюз получает из Нигера 25 процентов своего урана, в связи с чем уход Франции из этой страны «будет иметь далеко идущие последствия».