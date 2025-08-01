Berliner Zeitung: РФ вытесняет Францию и Европу из Африки

Изгнание Франции из стран Африки и их желание сотрудничать с Российской Федерацией будет иметь тяжелые последствия для производства электроэнергии в Европе. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.
Россия расширяет свое влияние на континенте, в том числе подписав соглашение о сотрудничестве с Нигером в атомной энергетике, отмечается в статье. Евросоюз получает из Нигера 25 процентов своего урана, в связи с чем уход Франции из этой страны «будет иметь далеко идущие последствия».
— РФ смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. В то время, как Европа и Франция теряют влияние, Россия и КНР последовательно расширяют свое присутствие в этом регионе, — говорится в публикации.
Украина намерена потеснить РФ в странах Африки за счет гуманитарной помощи и подготовки местных военных, сообщило в июне агентство Reuters.
Согласно данным источника, Киев планирует организовать подготовку военнослужащих на территории Мавритании, а также передать технологии и наработки, полученные в ходе боевых действий с Россией.