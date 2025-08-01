Трамп подчищает негативные моменты своей истории

Из экспозиции Национального музея США исчезла табличка, в которой упоминалось о двух импичментах президенту Дональду Трампу. Это произошло под давлением его администрации, пишет газета The Washington Post.
Издание сообщает, что табличка появилась в 2021 году, когда Трампу был выдвинут второй импичмент. В списке значился не только он, но и другие президенты США, которые находились под угрозой отстранения от должности. Это Эндрю Джонсон, Билл Клинтон и Ричард Никсон.
После того, как администрация Трампа проработала вопрос с музеем, то в табличке теперь значится, что только три главы американского государства сталкивались с импичментом.
Трампу выдвигали импичмент во время его первого президентского срока дважды. Сначала это был 2019 год. В 2021 году демократы предприняли вторую попытку. Но и она оказалась безуспешной.
Ранее «МК» писал, что решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану без санкции Конгресса представляет собой грубое нарушение Конституции и может стать формальным основанием для импичмента.