Трамп подчищает негативные моменты своей истории

Издание сообщает, что табличка появилась в 2021 году, когда Трампу был выдвинут второй импичмент. В списке значился не только он, но и другие президенты США, которые находились под угрозой отстранения от должности. Это Эндрю Джонсон, Билл Клинтон и Ричард Никсон.