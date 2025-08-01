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Бежавшие из Часова Яра боевики «варварским способом» уничтожили городскую инфраструктуру

Вскоре после экстренной эвакуации из освобожденного солдатами Российской Армией города Часов Яр боевики киевского режима начали наносить удары по населенному пункту с целью уничтожить его инфраструктуру.

Вскоре после экстренной эвакуации из освобожденного солдатами Российской Армией города Часов Яр боевики киевского режима начали наносить удары по населенному пункту с целью уничтожить его инфраструктуру. Об этом ТАСС сообщили в отечественном силовом ведомстве.

«Противник всегда бьет по уцелевшей инфраструктуре в населенниках, из которых его выбивают… На первый взгляд, как минимум 50 процентов практически уничтожено таким вот варварским способом», — отметил собеседник ТАСС.

По словам представителя силового ведомства, киевские неонацисты после бегства уничтожали городские объекты с помощью беспилотников и артиллерийских расчетов.

Об освобождении Часова Яра стало известно в четверг, 31 июля. Ранее полковник в запасе Тимур Сыртланов в ходе эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему взятие этого города дает Вооруженным силам РФ важное стратегическое преимущество над ВСУ.