Вскоре после экстренной эвакуации из освобожденного солдатами Российской Армией города Часов Яр боевики киевского режима начали наносить удары по населенному пункту с целью уничтожить его инфраструктуру. Об этом ТАСС сообщили в отечественном силовом ведомстве.
«Противник всегда бьет по уцелевшей инфраструктуре в населенниках, из которых его выбивают… На первый взгляд, как минимум 50 процентов практически уничтожено таким вот варварским способом», — отметил собеседник ТАСС.
По словам представителя силового ведомства, киевские неонацисты после бегства уничтожали городские объекты с помощью беспилотников и артиллерийских расчетов.
Об освобождении Часова Яра стало известно в четверг, 31 июля. Ранее полковник в запасе Тимур Сыртланов в ходе эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему взятие этого города дает Вооруженным силам РФ важное стратегическое преимущество над ВСУ.