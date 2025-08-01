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Южная Корея и США решили разоружить КНДР

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США, Марко Рубио Южная Корея совместно с США планирует полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Об этом заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

Источник: AP 2024

Встреча политиков состоялась 31 июля. Во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, а также региональную обстановку. Отмечается, что Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что США и Южная Корея готовятся к ядерной войне. Он подчеркнул, что это заставляет Пхеньян принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис.

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