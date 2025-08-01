Южная Корея и США решили разоружить КНДР

Встреча политиков состоялась 31 июля. Во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, а также региональную обстановку. Отмечается, что Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.
Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что США и Южная Корея готовятся к ядерной войне. Он подчеркнул, что это заставляет Пхеньян принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше