Bloomberg: Индия не намерена покупать у США истребители F-35

При этом Трамп продолжил критиковать Индию. Он обвинил страну в высоких тарифах, закупках российского оружия и энергоресурсов, а также в участии в БРИКС. В то же время в США считают, что своим решением о пошлинах он нанес огромный ущерб отношениям с Индией.