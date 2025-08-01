Bloomberg: Индия не намерена покупать у США истребители F-35

Закупка истребителей F-35 не вызывает заинтересованности у индийских властей. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Индия проинформировала США, что не стремится закупать малозаметные реактивные истребители F-35», — сказано в публикации.
Также сообщается, что правительство Индии более заинтересовано в производстве военного оборудования внутри страны, чем в закупках его за рубежом.
Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Индия, несмотря на дружеские отношения с США, получит новые торговые пошлины.
После этого в Минпромторге Индии заявили, что страна намерена отстаивать национальные интересы и защищать фермеров и бизнес.
При этом Трамп продолжил критиковать Индию. Он обвинил страну в высоких тарифах, закупках российского оружия и энергоресурсов, а также в участии в БРИКС. В то же время в США считают, что своим решением о пошлинах он нанес огромный ущерб отношениям с Индией.