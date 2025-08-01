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Bloomberg: Индия не намерена покупать у США истребители F-35

Индия проинформировала США, что ей не нужны американские реактивные истребители.

Источник: Комсомольская правда

Закупка истребителей F-35 не вызывает заинтересованности у индийских властей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Индия проинформировала США, что не стремится закупать малозаметные реактивные истребители F-35», — сказано в публикации.

Также сообщается, что правительство Индии более заинтересовано в производстве военного оборудования внутри страны, чем в закупках его за рубежом.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Индия, несмотря на дружеские отношения с США, получит новые торговые пошлины.

После этого в Минпромторге Индии заявили, что страна намерена отстаивать национальные интересы и защищать фермеров и бизнес.

При этом Трамп продолжил критиковать Индию. Он обвинил страну в высоких тарифах, закупках российского оружия и энергоресурсов, а также в участии в БРИКС. В то же время в США считают, что своим решением о пошлинах он нанес огромный ущерб отношениям с Индией.

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