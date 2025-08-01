Сенатор Элизабет Уоррен упала во время голосования в Конгрессе США

По данным телеканала, Уоррен потеряла равновесие и упала на пол вместе со столом. На помощь незамедлительно поспешили её коллеги-республиканцы, сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз. Их быстрая реакция была отмечена как проявление двухпартийной солидарности.
Голосование касалось двух резолюций, представленных сенатором Берни Сандерсом, которые были направлены на блокировку военных поставок в Израиль на сумму более 675 миллионов долларов. Обе резолюции не набрали необходимого количества голосов: первая получила 24 голоса «за» при 73 «против», а вторая — 27 «за» при 70 «против».
Ранее Комитет по ассигнованиям США выделил 800 млн долларов на помощь Украине. Киев получит эти деньги в 2026 году. Дополнительно предусмотрено 225 миллионов долларов для укрепления обороноспособности балтийских государств.