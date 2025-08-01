Сенатор Элизабет Уоррен упала во время голосования в Конгрессе США

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала в зале заседаний Сената США во время голосования по вопросу военных поставок Израилю. Инцидент произошёл, когда она голосовала против двух резолюций, направленных на блокировку помощи на сумму более 675 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News.