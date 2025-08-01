Водолацкий: ВСУ активно возводят укрепления в Славянске и Краматорске

ВСУ активно возводят укрепления в Славянске и Краматорске после освобождения Часова Яра в ДНР и сгоняют туда иностранных наемников. Об этом aif.ru заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Следующее, это, естественно, вопросы, связанные с наступлением на Славянск, Карматорск. Это прямая дорога. Там есть укрепрайоны, инженерные сооружения, но не такие мощные, как были в самом Часовом Яре. Поэтому сейчас ВСУ продолжают возводить переходы на улицах, в подвалах. Но в любом случае участь этих городов также будет определена», — сказал Водолацкий.
По словам депутата, в Славянск и Краматорск стягивают подразделения ВСУ, обучавшиеся в Германии, Франции, Болгарии и Чехии, и иностранных наемников.
«Сегодня те подразделения, которые прибывают из Германии, Франции, Болгарии и Чехии, где проходили ускоренное обучение, не мотивированы. Мотивированы в большей степени наемники, которым сейчас подняли зарплату за то, что они воюют на стороне националистов в десятки раз. Вот эта нечисть и собралась со многих стран мира. Они же в большей степени наносят урон самим батальонам Украины, потому что они являются заградотрядами», — добавил Водолацкий.
Министерство обороны РФ в четверг, 31 июля, заявило об освобождении Часова Яра группировкой войск «Юг». Над городом были подняты государственные флаги РФ.
СМИ со ссылкой на силовые структуры писали, что ВС РФ в ходе боев за Часов Яр ликвидировали там самую крупную за все время спецоперации группировку ВСУ.