Водолацкий: ВСУ активно возводят укрепления в Славянске и Краматорске

«Сегодня те подразделения, которые прибывают из Германии, Франции, Болгарии и Чехии, где проходили ускоренное обучение, не мотивированы. Мотивированы в большей степени наемники, которым сейчас подняли зарплату за то, что они воюют на стороне националистов в десятки раз. Вот эта нечисть и собралась со многих стран мира. Они же в большей степени наносят урон самим батальонам Украины, потому что они являются заградотрядами», — добавил Водолацкий.