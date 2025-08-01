Бывший офицер американской разведки Тони Шаффер выразил мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа не окажут никакого влияния на Россию и лишь укрепят союз между Москвой и её партнёрами. В интервью на YouTube он подчеркнул, что российская сторона не склонна уступать под давлением, особенно на фоне сохраняющейся инициативы в конфликте.
По словам Шаффера, принуждение России к подписанию невыгодного мирного соглашения обречено на провал. Он отметил, что страны-союзники Москвы прекрасно понимают риск оказаться следующей целью давления со стороны США и потому усиливают взаимную поддержку, видя в этом залог выживания.
Эксперт также добавил, что санкции и экономическое давление на страны БРИКС не дадут ожидаемого эффекта. Индия имеет доступ к альтернативным рынкам, а Китай уже столкнулся с агрессивной риторикой Запада и делает свои выводы. Обе страны, как подчеркнул Шаффер, остро нуждаются в российских энергоресурсах, а у России, в свою очередь, их в избытке.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность крупной сделки с Кремлём, целью которой станет разрушение экономических барьеров, создаваемых Евросоюзом против России.