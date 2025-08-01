Экс-разведчик Шаффер: ультиматум Трампа ничего не изменит в позиции России

Эксперт также добавил, что санкции и экономическое давление на страны БРИКС не дадут ожидаемого эффекта. Индия имеет доступ к альтернативным рынкам, а Китай уже столкнулся с агрессивной риторикой Запада и делает свои выводы. Обе страны, как подчеркнул Шаффер, остро нуждаются в российских энергоресурсах, а у России, в свою очередь, их в избытке.