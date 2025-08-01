Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-разведчик Шаффер: ультиматум Трампа ничего не изменит в позиции России

Принуждение России к подписанию невыгодного мирного соглашения обречено на провал.

Источник: Аргументы и факты

Бывший офицер американской разведки Тони Шаффер выразил мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа не окажут никакого влияния на Россию и лишь укрепят союз между Москвой и её партнёрами. В интервью на YouTube он подчеркнул, что российская сторона не склонна уступать под давлением, особенно на фоне сохраняющейся инициативы в конфликте.

По словам Шаффера, принуждение России к подписанию невыгодного мирного соглашения обречено на провал. Он отметил, что страны-союзники Москвы прекрасно понимают риск оказаться следующей целью давления со стороны США и потому усиливают взаимную поддержку, видя в этом залог выживания.

Эксперт также добавил, что санкции и экономическое давление на страны БРИКС не дадут ожидаемого эффекта. Индия имеет доступ к альтернативным рынкам, а Китай уже столкнулся с агрессивной риторикой Запада и делает свои выводы. Обе страны, как подчеркнул Шаффер, остро нуждаются в российских энергоресурсах, а у России, в свою очередь, их в избытке.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность крупной сделки с Кремлём, целью которой станет разрушение экономических барьеров, создаваемых Евросоюзом против России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше