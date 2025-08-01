Трамп увеличил торговые пошлины для Канады до 35%

В официальном заявлении американской администрации говорится, что основным мотивом для повышения пошлин стала неспособность Оттавы остановить поток наркотрафика, включая фентанил, через свои границы в США.
«Сегодня президент Трамп подписал указ об увеличении пошлины для Канады с 25% до 35%. Более высокий тариф вступит в силу 1 августа 2025 года», — указали в Белом доме.
Решение о повышении тарифов было принято после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в установленный Вашингтоном срок.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтону будет сложно заключить торговую сделку с Оттавой. Так глава Белого дома отреагировал на намерение премьер-министра Канады Марка Карни признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.