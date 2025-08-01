В Днепропетровской области командиры ВСУ покалечили сослуживца

«Они насильно хотели забрать у Виталика его машину Skoda Fabia. Он начал им перечить, получил травму, ему сломали нос, я был свидетелем. Еще человек пять-шесть его побили, забрали у него машину, забрали насильно», — рассказал Литвиненко в беседе с РИА Новости.