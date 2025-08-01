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В Днепропетровской области командиры ВСУ покалечили сослуживца

После избиения пострадавшего оставили в окопах и продолжать службу в тяжёлых условиях.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военнопленный Сергей Литвиненко рассказал о случае жестокого обращения с сослуживцем в селе Демурино Днепропетровской области. По его словам, командиры Вооружённых сил Украины избили младшего сержанта и силой отобрали его личный автомобиль.

Как утверждает Литвиненко, младший сержант по имени Виталий прибыл на службу во второе подразделение, используя для перемещений собственную машину — Skoda Fabia. Однако уже на следующий день командование прибыло на позицию, и между ними возник конфликт.

«Они насильно хотели забрать у Виталика его машину Skoda Fabia. Он начал им перечить, получил травму, ему сломали нос, я был свидетелем. Еще человек пять-шесть его побили, забрали у него машину, забрали насильно», — рассказал Литвиненко в беседе с РИА Новости.

После инцидента пострадавшего сержанта оставили в окопах, продолжать службу в тяжёлых условиях. Литвиненко отметил, что сам вскоре был отправлен на передовую, где получил ранение и был вынужден сдаться.

Ранее боевики ВСУ избили жителя Авдеевки и разграбили его дом из-за того, что он говорит по-русски.