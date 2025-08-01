Водолацкий: Славянск и Краматорск важны для создания буферной зоны

Славянск и Краматорск, на которые открылась прямая дорога после освобождения Часова Яра в ДНР, важны для создания буферной зоны в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Об этом aif.ru заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.