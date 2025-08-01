Водолацкий: Славянск и Краматорск важны для создания буферной зоны

Славянск и Краматорск, на которые открылась прямая дорога после освобождения Часова Яра в ДНР, важны для создания буферной зоны в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Об этом aif.ru заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Славянск и Краматорск — это города, которые являются очень важными для дальнейшего развития нашего наступления и создания санитарной зоны на территории Днепропетровской, Сумской и Черниговских областей», — сказал Водолацкий.
По словам депутата, в Славянске и Краматорске есть укрепрайоны и инженерные сооружения, но не такие мощные, как были в Часовом Яре.
«Участь этих городов определена», — резюмировал Водолацкий.
Министерство обороны РФ в четверг, 31 июля, заявило, что Часов Яр был освобожден группировкой войск «Юг». Над городом были подняты государственные флаги РФ.