Киевский режим обрек пенсионеров Херсона на голодную смерть

Также сенатор рассказал, что гуманитарная помощь, направляемая в город, разворовывается еще при выезде. В случае смерти стариков, подчеркивает он, Киев с легкостью обвинит в этом Россию. Но, по его словам, люди уже поняли, кто есть кто и знают теперь, что они «находятся под оккупацией у тех, кого раньше считали своими».