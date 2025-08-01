Киевский режим обрек пенсионеров Херсона, который пока еще находится под оккупацией укронацистов, на порог голодной смерти. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.
«Почти вся пенсия, рассказывают пожилые жители Херсона, уходит на оплату коммунальных услуг и очень дорогие лекарства. Покупать последние тоже могут далеко не все. Помощи с медикаментами нет. На еду средств у пенсионеров почти не остается», — поделился политик.
Кастюкевич отметил, что далеко не все пожилые херсонцы получают пенсию. Люди выживают, как могут. По его мнению, киевский режим умышленно поступают таким образом, чтобы уменьшить пожилое население.
Также сенатор рассказал, что гуманитарная помощь, направляемая в город, разворовывается еще при выезде. В случае смерти стариков, подчеркивает он, Киев с легкостью обвинит в этом Россию. Но, по его словам, люди уже поняли, кто есть кто и знают теперь, что они «находятся под оккупацией у тех, кого раньше считали своими».