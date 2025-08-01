Трамп подписал указ о повышении пошлин для Казахстана и других стран

По итогам переговоров пошлины на японские, южнокорейские и европейские товары составят 15%, на вьетнамские — 20%, на английские — 10%, а индонезийские и филиппинские — 19%. Размеры пошлин на товары из Пакистана, Таиланда и Камбоджи пока неизвестны.