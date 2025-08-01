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Трамп подписал указ о повышении пошлин для Казахстана и других стран

С августа новые правила вступают в силу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. 1 августа в силу вступают пошлины против ряда стран, подписанные Трампом.

Базовая ставка составит 10%, для 57 стран были рассчитаны повышенные ставки на основе торгового дефицита, о чем Трамп объявил 9 апреля.

Размер пошлин варьируется от 10% до 41%. У Казахстана — обещанные 25%, о которых Трамп сообщал ранее в письме Токаеву.

В апреле представители казахстанского правительства сообщали, что начали консультации с США по тарифам.

Хотя и введение пошлин существенно не повлияет на экспорт Казахстана, правительство и Минторговли республики продолжат работу с американскими коллегами для минимизации последствий, заявил тогда замдиректора департамента внешнеторговой деятельности Минторговли Казахстана Серик Ашитов.

На данный момент Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа заключили торговые сделки с США.

По итогам переговоров пошлины на японские, южнокорейские и европейские товары составят 15%, на вьетнамские — 20%, на английские — 10%, а индонезийские и филиппинские — 19%. Размеры пошлин на товары из Пакистана, Таиланда и Камбоджи пока неизвестны.

Переговоры с Канадой, Мексикой, Бразилией и Индией продолжаются. На данный момент, пошлины для Бразилии составят 50%, для Канады — 35%, для Индии и Мексики — 25%.

Также США находятся на финальной стадии переговоров с Китаем, однако сторонам предстоит еще согласовать ряд технических вопросов.